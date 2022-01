Take-Two opplyser om 2,7 milliarder dollar i finansiering fra JPMorgan. Ellers vil selskapet ta av kontantbeholdningen og utstede ny gjeld for å lande transaksjonen som ventes sluttført før 30. juni 2022.

Analysesjef: Et solid trekk

Analysesjef Michael Pachter i Wedbush Securities karakteriserer overfor CNBC oppkjøpet som et «solid trekk». Han har et kursmål på 15 dollar i Zynga, altså godt over tilbudskursen fra Take-Two.

– Take-Two bør se en akselerasjon av mobilvirksomheten, ved for eksempel å ta eksisterende merker og gjøre dem om til mobilspill, skriver han i en e-post til nettstedet.

Han venter at Take-Two vil innta en «hands-off»-tilnærming til styringen av det sammenslåtte selskapet, som vil bli ledet av dagens Take-Two-sjef og -styreleder Strauss Zelnick.

– Transaksjonen diversifiserer vår virksomhet betydelig og etablerer vår ledende posisjon innen mobil, det raskest voksende segmentet i den interaktive underholdningsindustrien, sier Zelnick ifølge pressemeldingen.

Konsolideringen fortsetter

Dagens transaksjon følger i en lang rekke konsolideringer i videospillindustrien de siste årene.

Microsoft kjøpte for eksempel Bethesda (bak spill som Fallout og The Elder Scrolls) for 7,5 milliarder dollar i 2020, mens Electronic Arts kjøpte den britiske bilspillutvikleren Codemasters for 1,2 milliarder dollar senere det året.

I 2021 fulgte Tencent opp med å plukke opp britiske Sumo Group og amerikanske Turtle Rock Studios. Sistnevnte står bak zombie-spillet Back4Blood.

Zynga spretter opp over 45 prosent til 8,74 dollar i tidlig handel på Wall Street mandag, mens Take-Two faller over 14 prosent til 141,03 dollar.

Sistnevnte handles dermed på sine laveste nivåer de siste 12 månedene, og verdsettes til 16,3 milliarder dollar.