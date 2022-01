Aqua Bio Technology får fornyet avtale

Restorsea har informert Aqua Bio Technology at de har bestemt seg for å fornye den gjeldende leverings-, lisens- og eksklusivitetsavtalen datert 3. juli, 2014 mellom ABT og Restorsea, for ytterligere fem år, ifølge en melding onsdag.

Restorsea har valgt å ikke betale den nødvendige fornyelsesavgiften på 2,5 millioner dollar å utvide eksklusivitetsrettighetene i henhold til avtalen. Neste fornyelsesdato under avtalen vil være 19. mars 2027, ifølge meldingen.

ABT vil se på mulighetene for å kommersialisere produkter som kommer fra klekkevæsketeknologi på egenhånd etter utløpet av eksklusivitetsperioden i mars 2022, opplyses det.