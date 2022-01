Nederlandske Philips går gjennomgå på børsen etter en dobbel dose elendige nyheter onsdag: en ny tilbakekalling av produkter, med et påfølgende resultatvarsel.

Produsenten av medisinsk utstyr er onsdag ettermiddag ned over 14 prosent i Amsterdam.

Mulig kjemisk eksponering

Tilbake i april kalte selskapet tilbake 3,5 millioner apparater som skal hjelpe pasienter med pusteproblemer med å sove, etter å ha funnet skum som kan eksponere pasientene for giftige kjemikalier.

Etter onsdagens oppdatering venter Philips å måtte reparere og erstatte totalt 5,2 millioner apparater, skriver Financial Times.

I tillegg til tilbakekallelsen slipper heller ikke Philips unna forstyrrelsene i forsyningskjeder verden over.

Kostnadene tilknyttet tilbakekallelsen, ved siden av restruktureringskostnader, summerer seg ifølge selskapet til 420 millioner euro, opp 315 millioner euro fra tidligere guiding.

Analytiker: – Litt sløvt

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) falt til 650 millioner euro i fjerde kvartal 2021, ned nesten 25 prosent fra samme periode året før. Omsetningen på 4,9 milliarder euro i kvartalet var også 350 millioner euro svakere enn ventet. For helåret 2021 vil sammenlignbart salg falle 5 prosent fra året før.

Tilbakekallelsene og frykten for dyre søksmål har bidratt til å sende Philips-kursen ned over 40 prosent siden april, og selskapet er nå verdsatt til 25,5 milliarder euro.

Bernstein-analytiker Lisa Clive mener ifølge avisen at ledelsen har et tillitsproblem etter dagens oppdatering. Hun karakteriserer det som «litt sløvt» å utvide tilbakekallelsen til eldre produkter etter at man tidligere har sagt at bare nyere produkter var rammet.