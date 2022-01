Cyviz får kontrakt på 13,5 millioner

Cyviz har inngått en avtale om et nytt opplevelses- og innovasjonssenter med et multinasjonalt revisjons- og rådgivningsselskap med over 200.000 ansatte i mer enn 100 land. Selskapet har hovedkontor i Europa, mens det aktuelle senteret ligger i nordøstlige USA.

Cyviz Norsk teknologileverandør for konferanserom, kontrollrom og opplevelsessentre.

Produkttilbudene til selskapet inkluderer Easy Platform, Easy Controller, Unified Communications, Easy Connect, Easy Server og Display-løsninger.

Espen Gylvik er adm. direktør.

Senteret skal blant annet ha teknologi for dataanalyse og visualisering, «big data», maskinlæring, kunstig intelligens og VR. Cyviz skal levere sin løsning i løpet av andre kvartal

Avtalen har en verdi på 1,5 millioner dollar eller 13,5 millioner kroner.

Hvem kunden er opplyses ikke, utover at dette er den fjerde avtalen Cyviz inngår med kunden.