Mandag la videokonferanseselskapet Pexip frem en oppdatering som viste årlige gjentagende inntekter (ARR) på 106,4 millioner dollar, opp fra 81,9 millioner dollar i samme periode året før – en vekst på 30 prosent.

Denne veksten skuffet markedet som sendte aksjen ned nær 10 prosent, og Carnegie-analytiker Oliver Pisani påpekte at selskapets organiske fremstår flat, og uttrykte bekymring for om målene selskapet har satt seg for 2024 er i fare.

Eksalpinist og investor Aksel Lund Svindal benyttet sjansen til å laste opp med ytterligere 201.868 aksjer for totalt 7 millioner kroner, skriver DN . Svindal gjorde samme manøver etter kursras i oktober i fjor, da la han 1,7 millioner kroner på bordet for 35.000 aksjer i Pexip.

Da selskapet gikk på børs i mai 2020 var det etter å ha hentet inn 1 milliard kroner til en kurs på 63 kroner pr. aksje, i dag handles Pexip-aksjen til 37,50 kroner. Foreløpig all-time low inntraff mandag, da Pexip-kursen var nede i 33,5 kroner.

Svindal og familien sitter i dag på totalt på i overkant av to millioner aksjer i videkonferanseselskapet både gjennom Aksel Lund Svindals selskap A Holdings, og selskapet han har sammen med sin far og sin bror, Risalleen invest.

Pexip Holding Teknologiselskap som leverer videokommunikasjonsløsninger og virtuelle møteløsninger for bedrifter og enkeltpersoner.

Selskapet har hovedkontor i Oslo, og adm. direktør er Øystein Dahl Hem.

Med dagens kurs sitter dermed Svindal-familien på aksjer i selskapet verdt 74,9 millioner kroner i et selskap de har fulgt tett lenge.

I forkant av børsnoteringen skrev Finansavisen at familien hadde skutt gullfuglen, og kunne glede seg over en gevinst på 60 millioner kroner siden de gikk inn i selskapet i 2014.

«Dette er et case vi og særlig Aksel har fulgt gjennom mange år. Vi har kjøpt aksjer jevnlig over tid, nettopp fordi utviklingen har vært bra og det er flinke folk i selskapet. Ut fra dette er gevinsten bra, siden vi var tidlig ute med å investere i selskapet,» skrev far Bjørn Olaf Svindal i en SMS til Finansavisen den gang.