Suksessfaktorene i aksjemarkedet for 2022

Inflasjonsfrykt og store korreksjoner i verdsettelsen til spekulative selskaper har preget markedet de første par ukene i 2022.

Fornuftige verdsettelser og stor prisingsmakt vil være suksessfaktorene framover, mener sjefanalytiker Francesco Curto i DWS, ifølge en artikkel fra CNBC.

«Vi har sett i løpet av de siste 12 månedene en betydelig negativ prisjustering på noen av de mer spekulative selskapene som bare ble drevet av raske penger og av kvantitative lettelser. Jeg tror at måten å navigere et marked med høy inflasjon på er å se på selskaper som har sterk prisingsmakt. Så enkelt er det», skriver Curto.

Sjefanalytikeren nevner at å senke priser vil være essensielt for å få få forbrukerne tilbake til konsummodus, men at selskaper med stor prisingsmakt vil kunne overleve en periode med høy inflasjon uten problemer ved å overføre økningen i innsatspriser over til forbrukeren.

Inflasjonen i USA for desember endte for øvrig opp på hele 7 prosent, og er forventet å forbli høy lang ut i 2022.

Curto nevner at flere av de spekulative teknologiselskapene har en sterk prisingsmakt, men at verdsettelsene ofte er mer eller mindre urimelige, og at dette er årsaken til den nylige korreksjonen i teknologiaksjer.