Krever at Facebook kompenserer 44 millioner briter

Teknologigiganten misbruker sin dominans i markedet til å tvinge brukere til å godta selskapets vilkår og betingelser, noe som har gitt selskapet flere milliarder i inntekter fra brukerdata, mens brukerne selv ikke får noe, mener Liza Lovdahl Gormsen, ekspert på konkurranselov.

Hun står bak gruppesøksmålet mot Facebooks moderselskap Meta og hun krever minimum 2,3 milliarder pund i erstatning på vegne av alle som har brukt Facebook minst én gang i perioden 1. oktober 2015 til 31. desember 2019.

Det anslås å være 44 millioner mennesker.

Gormsen mener at Facebook i denne perioden samlet inn data både fra egen plattform og andre plattformer som Facebook Pixel, et reklameverktøy som kan brukes av tredjeparter for å overvåke hvordan personer bruker deres nettsider.

I en kommentar til søksmålet understreker en talsperson for Meta at det er gratis å bruke Facebook.

– De velger å bruke våre tjenester fordi vi leverer en verdi for dem, og de har en meningsfylt kontroll over hva slags informasjon de deler på Metas plattformer, og hvem de deler denne med. Vi har tatt store grep for å skape verktøyene som muliggjør dette. (©NTB)