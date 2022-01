Ser enorm oppside i norsk batteriaksje

Selv om det kan virke som investorer har mistet interesse for vekstselskaper, tror Morgan Stanley-analytiker Adam Jonas at det fortsatt eksisterer noen gullkorn i markedet.

«Korreksjonen i markedet har åpnet for forbedret risikobelønninger for noen utvalgte navn under vår dekning. Investorer som bygger EV-porteføljer kan finne noen smakfulle trøfler gjemt i krattskogen», skriver analytikeren, ifølge CNBC.

Norsk batteriselskap på handlelisten

En av selskapene analytikeren trekker fram er norske Freyr.

«Freyr er omtrent så "kjøtt og poteter" som det blir i batteriland», skriver Jonas.

Selskapet er for øvrig notert på New York-børsen under tickeren FREY.

FREYR Battery SA FREYR utvikler miljøvennlige litium-ion-baserte battericelleanlegg i Mo i Rana, Nord-Norge. FREYR vil levere høy energitetthet og kostnadskonkurransedyktige rene batterier til raskt voksende markeder globalt ved bruk av den beste tilgjengelige teknologien og globalt ledende partnere drevet av lavkost, fornybar vann- og vindkraft.

Analytikerens kursmål er på 18 dollar, som tilsvarer en 92 prosent oppside fra dagens kurs.