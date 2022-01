Netflix øker prisene

Netflix har ifølge Reuters økt prisene på abonnementer for amerikanske og kanadiske brukere med mellom 1 og 2 dollar, avhengig av abonnementstype.

Dermed øker prisene for et standardabonnement i USA fra 13,99 til 15,49 dollar, mens det i Canada økes fra 14,99 til 16,49 kanadiske dollar. Økningen skjer for at selskapet skal kunne finansiere nytt innhold, for å bedre konkurrere i det som etter hvert har blitt et marked med mange aktører.

Forrige gang Netflix økte prisene i USA og Canada var i oktober 2020, og prisøkningen vil ha umiddelbar effekt for nye kunder.

«Vi har skjønner at folk har flere valgmuligheter innen underholdning enn noen gang tidligere, og vi er forpliktet til å levere en enda bedre opplevelse til våre medlemmer», sier en talsperson i Netflix ifølge Reuters.

– Netflix har klart å tiltrekke seg nye kunder til tross for tidligere prisøkninger, hvilket viser at deres medlemmer er villige til å akseptere høyere kostnader. Det beviser at Netflix har prismakt, sier Evercore-analytiker Mark Mahaney ifølge Reuters.

Selskapet legger frem fjerdekvartalstall neste uke, hvor analytikerne venter at selskapet vil rapportere 8,5 millioner nye abonnenter i perioden oktober til desember, som bringer totale brukere til 222 millioner.

Ifølge Refinitiv-konsensus ventes det at selskapet vil rapportere 7,7 milliarder dollar i omsetning, med et resultat pr. aksje på 0,82 dollar.