Det beste fra CES-messen i Las Vegas

Mobilen er laget i kjent Samsung-stil, og de som er tilhengere av Samsung vil føle seg hjemme.

RIMELIG OG BRA: Samsungs Galaxy S21 FE fikk mye oppmerksomhet på messen. Samsung / Samsung

Mobilen er forøvrig utstyrt med tre kameralinser bakpå som gir gode bilder.

Prislappen er satt til 699 dollar (ca. 5.900 kroner).

Gaming

Sony PlayStation VR2

Blant de nye grafikkortene, skrivebordskonseptene og konsolltilbehøret som ble vist på CES 2022, involverte den mest spennende spillkunngjøringen ikke noe faktisk produkt i det hele tatt.

HADDE IKKE DEMO: Sony avslørte kun navn, logo og spesifikasjoner på sitt nye VR system. Martin Meissner

Sony avslørte derimot navnet, logen og spesifikasjonene for selskapets neste VR Headset, PlayStation VR2.

PS VR2 har en skjermoppløsning på 2000 x 2040 for hvert øye, et 110-graders synsfelt, 4K HDR-funksjoner og bildefrekvenser på 90Hz eller 120Hz. Den nye enheten har oppgradert øyesporingsprogramvare, og den støtter også gjentatt gjengivelse, en klikkbasert funksjon som er vanlig på avanserte PC-headset.

Det nye VR-headsettet trenger ingen eksterne kameraer, og det er utstyrt med en motor som gjør at headsettet vibrerer.

I tillegg til alle disse detaljene, bekreftet Sony at et originalt spill i Horizon-universet utelukkende er på vei til headsettet, og utvikleren Guerrilla ga en rask fremvisning av førstepersons robot-dinosaur-jakt under messen. Konsollspillnyheter på CES er en sjeldenhet, noe som gjør at Sonys forestilling i år skiller seg ut, selv uten noen faktisk maskinvare.

Prisen er ikke offentliggjort.

Helse

Movano Ring

I juni 2020 ble Oura Ring lansert, en prisvinnende smart-ring laget av titan som sporer og lagrer data for å kunne gi et bilde av hva som skjer inne i kroppen til brukeren.

Under årets CES-messe viste Movano frem sin egen nye smart-ring som skal ut å konkurrere med Oura.

PULS: Nye helseringen til Mowano. Mowano / Mowano

Movano-ringen er mindre enn Ouras, og selskapet har meldt at de vil gjøre den billigere og mer tilgjengelig.

Movano har også søkt om FDA-godkjenning (Food and Drug Administration) av ringen, noe ingen har gjort tidligere.



Movano-ringen kan overvåke vanlige helseproblemer som hypertensjon, og blir den FDA-sertifisert, vil den være tilgjengelig for mange amerikanere gjennom helseforsikring.

Prisen er ikke offentliggjort.

TV

Sony XR A95K QD-OLED



TV og bilde har alltid vært en av de største kategoriene under CES der produsentene kniver om å lansere de mest revolusjonerende skjermene.

LG har i flere år ledet an med sin satsing på OLED-TV-er, men i år er var det Samsung som skapte de store overskriftene.

«Quantum Dot» OLED er koreanernes nye skjermteknologi, som retter opp noen av manglende med tradisjonelle OLED-skjermer, blant annet lyssvakhet og fargegjengivelse av hvitt lys.

VERDENS FØRSTE: Sony lanserer verdens første QD-OLED 4K TV i 2022. Sony / Sony



Teknologien er en videreutvikling av OLED, hvor Samsung i praksis har lagt et et filter med kvanteprikker utenpå skjermen som bidrar til langt kraftigere fargegjengivelse og mer lysstyrke.

Ingen produkter er foreløpig på markedet, men Sony blir først ut og Samsung er forventet å følge tett etter. De første er forventet allerede denne våren og blir beskrevet som en «game changer», men med en tilsvarende stor prislapp i starten.

Prisen er ikke offentliggjort.

Maling

BMW Flow

Er du en av de som sliter med å velge fargen på bilen? Da har BMW bilen for deg. På årets CES viste de nemlig fram BMW iX Flow som var utstyrt med E Ink: en malingteknologi som lar deg skifte farge på bilen ved et tastetrykk, samme teknologien du finner i lesebrett.

Men ikke hold pusten, for teknologien er ennå ikke klar for markedet og det er uvisst når den blir lansert.

Overflatebelegget med E Ink inneholder millioner mikrokapsler, med en diameter som tilsvarer tykkelsen på et menneskehår. Hver av disse mikrokapslene inneholder negativt ladede hvite pigmenter og positivt ladede svarte pigmenter.

KAMELEON: BMW viste frem en bil som endrer farge. BMW / BMW

Avhengig av den valgte innstillingen, samles enten de hvite eller de svarte pigmentene på overflaten av mikrokapselen ved hjelp av et elektrisk felt.

Foreløpig er fargene begrenset til hvit, svart og grått. Men til tross for den begrensede fargepaletten, sier selskapet at det kan ha implikasjoner for effektiviteten til de elektriske kjøretøyene deres.

– En hvit overflate reflekterer mye mer sollys enn svart. Underforstått kan oppvarming av kjøretøyet og kupeen som følge av sterkt sollys og høye temperaturer reduseres ved å endre eksteriøret til en lys farge, har selskapet sagt.

