Norbit kunngjør i dag at Norbit Subsea, en del av segment Oceans, har blitt tildelt en ordre fra en ikke-navngitt internasjonal kunde for levering av flere Guardpoint overvåkingssystemer for sonarer til en verdi av om lag 20 millioner kroner, ifølge en melding fra selskapet.

Ordren forventes levert i andre kvartal 2022.

(TDN Direkt)