Neuralink har allerede utviklet microchiper som lar aper fjernstyre videospill med tankene sine. Nå mistenkes det at selskapet er klart for å implantere mikrochipene inn i menneskehjerner, skriver Bloomberg torsdag kveld.

Disse mistankene kommer av at selskapets har publisert to stillingsannonser på sin nettside, der de søker en forskningsleder og en koordinator. En av arbeidsoppgavene beskrevet i stillingsannonsen vil være å «sette sammen et team som er ansvarlig for Neuralinks kliniske forskningsaktiviteter».

I desember sa Elon Musk, adm. direktør i Neuralink, at selskapet har ambisjoner om å implantere den første chipen i en menneskehjerne allerede i 2022, ifølge en video fra Wall Street Journal.

Det er derimot ikke første gang at Musk kommer med ambisiøse utsagt; i 2019 sa han at Neuralink siktet seg inn på å implantere mikrochipen i mennesker i 2020.

Det er ikke helt klart hvor langt Neuralink har kommet i prosessen. Generelt ansettes forskningsledere tidlig i deres samhandling med FDA, for å hjelpe til med å designe forsøk på en måte som maksimerer sjansene for at de bli godkjent, skriver Bloomberg.