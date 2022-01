AutoStore-aksjen fikk skikkelig juling forrige uke og falt 26 prosent etter at den betente rettsstriden med Ocado Group fortsatte med full styrke. Det hele handler om at AutoStore har gått til søksmål mot Ocado Group for patentinngrep på flere av deres teknologier.

I desember ble det kjent at USAs internasjonale handelskommisjon, ITC, i en kjennelse konkluderer med at tre av AutoStores patenter er ugyldige, og forrige uke sendte britiske Ocado Group ut en svært krass pressemelding hvor det norske selskapet fikk passet påskrevet.

Den siste utviklingen i saken er at AutoStore går videre med alle søksmålene om patentkrenkelse som selskapet innledet mot Ocado Group sent i 2020, ifølge en børsmelding mandag morgen.

Søksmålene er fremmet på flere arenaer, inkludert U.S. International Trade Commission og U.K. High Court.

Ocado har selv innledet rettssaker mot AutoStore i USA og Tyskland.

Positiv utvikling

AutoStore fremhever i meldingen den siste positive utviklingen for selskapet i de europeiske rettstvistene.

I forrige uke bekreftet Det europeiske patentkontoret gyldigheten til en av selskapets nøkkelpatenter, og AutoStore skjerpet også saksbehandlingen i Storbritannia for å fokusere på tre patenter, og er i en prosess for å legge til ytterligere to patenter.

«Vi gjorde dette for å styrke patentsaken mot Ocado ytterligere», skriver selskapet.



Av meldingen fremgår det også at Ocados anmodning om et påbud mot AutoStores Black Line-roboter ikke ble innvilget i en rettsak i forrige måned. Andre saksganger i forhold til Black Line-serien pågår, men dette ventes ikke å ha kommersielle innvirkning for AutoStore.