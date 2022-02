Det betyr at Aker kan bli nødt til å gjøre en verdijustering med negativt fortegn i regnskapet.

Vokser, men taper penger

Forretningsmodellen til Cognite handler om å koble sammen datakilder fra industriell drift og tilgjengeliggjøre disse dataene for maskiner og mennesker for at disse skal kunne ta bedre avgjørelser om produksjon, vedlikehold, utslipp og effektivisering.

I tredje kvartal omsatte Cognite for 170 millioner kroner, mens fjorårets ni første måneder viste en omsetning på 464 millioner kroner. Tilsvarende tall i 2020 var 327 millioner kroner.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) var på minus 232 millioner kroner de tre første kvartalene i fjor, mot minus 152 millioner kroner i 2020.

Cognite sikter seg inn mot en rekke store industrikunder i Europa og Asia. Med en tung eksponering mot olje- og gasskunder, kan det argumenteres for at sterk vekst den seneste tiden kan veie opp for kraftig multippelfall i sektoren.

Notering?

I forbindelse med at TCV kom inn på eiersiden, uttalte Øyvind Eriksen til E24 at målet var en børsnotering på sikt:

«Målet på sikt er uendret: å finne en vei til børsnotering på Nasdaq i USA. Når det skal skje er enda ikke avgjort, men det ligger nok noen år frem i tid. Tidspunktet avhenger av markedet og selskapets vekst».

Et langt tøffere børsklima for IT-aksjer vil gjøre det mindre attraktivt å gjøre en børsnotering i nærmeste fremtid.

«Vi sa det i fjor, og gjentar: Vi har ingen planer om å børsnotere Cognite i 2022. Cognite har den kapitalen som trengs for fortsatt vekst. Eierne har det ikke travelt med å synliggjøre verdiene gjennom en børsnotering på Nasdaq. Den kommer som planlagt når selskapet er kommet lengre i sin utvikling og vekst. Utviklingen i kapitalmarkedet for børsnoteringer av softwareselskaper blir også en faktor, selv om vår erfaring er at gode selskaper alltid vil tiltrekke seg investorer», skriver kommunikasjonsdirektør Atle Kigen i Aker i en e-post til Finansavisen.

I samme båt

Det er ikke bare Aker som har en IT-juvel i porteføljen hvor målet er å synliggjøre verdier på sikt. På Kongsberg Gruppens kapitalmarkedsdag høsten 2020 ble det lansert et hårete vekstmål for den digitale satsingen i Kongsberg Digital (KDI).

I løpet av fire år skulle omsetningen stige fra rundt 800 millioner kroner til rundt 3 milliarder i 2024, var budskapet den gangen.

I fjor høst ble vekstmålene nedjustert noe. Nå sikter KDI seg inn mot en omsetning på 2,8 milliarder kroner i 2025. Ambisjonene ble med andre ord senket med 200 millioner kroner og utsatt med ett år.

VIL PÅ BØRS I ÅR: Adm. direktør Hege Skryseth i Kongsberg Digital, men det kan by på utfordringer. Foto: Iván Kverme

Samtidig jobber meglerhusene Carnegie og DNB Markets med mulighetene for å gjøre en børsnotering i løpet av 2022. Danske Bank-analytiker Steffen Evjen uttalte den 16. november i fjor at verdien av KDI kunne være rundt 7 milliarder kroner.

Etter kurshaveri i IT-sektoren er det helt utenkelig at meglerhusene vil greie å oppnå den prisingen i dag.