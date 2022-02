Blokkerte over 94 milliarder cyberangrep i 2021

IT-sikkerhetsselskapet Trend Micro blokkerte 94,2 milliarder cyberangrep i løpet av fjoråret. Volumet av trusler og angrep representerer en økning på hele 42 prosent sammenlignet med 2020.

Samtidig blokkerte Trend Micro 66 prosent færre løsepengevirus i 2021. Ifølge IT-sikkerhetsselskapet forsterker det hypotesen om at disse truslene blir stadig mer målrettede, noe store norske selskaper som mediehuset Amedia, hotellkjeden Nordic Choice, matprodusenten Nortura og samvirkeforetaket Norsvin oppleve i løpet av året som gikk.

I tillegg kan også nedgangen skyldes at flere løsepengevirus ble blokkert før de i det hele tatt ble distribuert. I 2021 ble hele 14 millioner løsepengevirus proaktivt stoppet før angrepet kunne påvirke kundene de var rettet mot.

Ifølge trendrapporten for 2022 spår Trend Micro at IoT-systemer, globale forsyningskjeder, skymiljøer og DevOps-funksjoner vil bli stadig oftere utsatt for cyberangrep.

Gode risikovurderinger og rutiner for å endre på eksisterende infrastruktur vil være avgjørende for å forhindre at cyberrisikoene løper løpsk i inneværende år.