Verdiene i AutoStore har blitt barbert bort de siste månedene – 81 milliarder har forduftet bare siden november.

– Fornuften er i ferd med å komme tilbake til markedene etter en helt vill periode fra høsten 2020 til høsten 2021 preget av eufori, skrev Finansavisen mandag.



Men det er ikke bare aksjen som har fått seg en støkk.

Konsernsjef Karl Johan Lier startet som AutoStore-grunnlegger Jakob Hattelands økonomisjef i 1993, og de har sammen vært med på å bygge opp et norsk industrieventyr fra vesle Nedre Vats.

Men nå sitter AutoStore-sjefen med et papirtap på hele 1,1 milliarder kroner etter kursmassakren.

Carnegie-analytiker Eirik Rafdal har troen på at robotlagerselskapet Autostore kan stige enda mer. Her forklarer han hvorfor han har en kjøpsanbefaling og et kursmål på 46,80 kroner på selskapet som var én av høstens store børsnoteringer. Klipp fra Økonominyhetene 6. desember 2021.

Citigroup tar imidlertid nå grep og oppgraderer robotfabrikkselskapet til en kjøpsanbefaling, fra tidligere hold. Kursmålet nedjusteres til 38 kroner pr. aksje, fra tidligere 44 kroner, ifølge Reuters onsdag.



Det gir en oppside på over 80 prosent fra gårsdagens sluttkurs.

Mandag ble det klart at selskapet fortsetter med alle søksmålene om patentkrenkelse som ble innledet mot Ocado Group sent i 2020, til tross for uheldig utvikling i saken forrige uke.