Intel slo forventningene på resultat pr. aksje og omsetning

Intel fikk et justert resultat pr. aksje på 1,09 dollar i fjerde kvartal 2021, mot et resultat på 1,48 dollar pr. aksje samme kvartal året før, ifølge en melding onsdag.

Det var på forhånd ventet et resultat på 0,90 dollar pr aksje, ifølge Refinitiv-konsensus, og selskapet hadde guidet et resultat på 0,90 dollar for kvartalet i forrige kvartalsrapport.

Omsetningen i fjerde kvartal ble 19,5 milliarder dollar (18,9), mot ventet 18,3 milliarder dollar og guidet 18,3 milliarder dollar.

I inneværende kvartal venter selskapet en non-GAAP-omsetning på rundt 18,3 milliarder dollar og et resultat pr. aksje på 0,80 dollar. Konsensus var henholdsvis 17,6 milliarder dollar og 0,86 dollar pr. aksje.

Intel-aksjen steg 1,4 prosent i ordinær handel onsdag, men falt 2,8 prosent i etterhandelen etter resultatene ble offentliggjort.

(TDN Direkt)