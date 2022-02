Nordic Unmanned gjennomført test for potensiell milliardkontrakt

Nordic Unmanned har gjennomført tester for en potensiell kunde, knyttet til en obligatorisk evaluering under et anbud med en kontraktsverdi på 500-1.000 millioner danske kroner.

Selskapets valgte leverandør for anbudet er Textron Systems, og et felles team utførte testen i henhold til kriteriene. Neste fase i anbudsprosessen vil være invitasjon til forhandlinger om et første veiledende tilbud sendt inn desember 2021.

TDN Direkt