Teknologikjempe leverte det beste fjerde kvartalet på fire år

Samsung Electronics skal kapre en større del av smarttelefonmarkedet med flere 5G-kompatible modeller, og spår samtidig en bedring i den globale etterspørselen etter teknologiske produkter fremover. Torsdag rapporterte det sitt største overskudd i fjerde kvartal på fire år, melder Reuters.

Neste generasjons 5G-smarttelefoner kommer til å stå for mer enn halvparten av smarttelefonsalget i 2022, sa Kim Sung-koo, visepresident for mobilvirksomhet, på en investor-orientering.



«Vår strategi i volum-markedet er å kapre kundene som vil erstatte telefonen de har i dag med en som er 5G-kompatibel», sa Sung-koo.

Samsung, som i dag har rundt 20 prosent av det globale smarttelefonmarkedet, går dermed rett i strupen på billige kinesiske rivaler som Xiaomi, OPPO og Vivo i markedene utenfor Kina.

