House of Control selger virksomhet

House of Control har signert en avtale med Cillco Technology AS, som vil overta kundekontrakter utenfor selskapets kjernevirksomhet, samt om lag 30 årsverk fra House of Controls datterselskap DinERP AS, går det frem av en melding torsdag.

Årlig gjentakende inntekter (ARR) fra kontraktene er på omtrent 14 millioner kroner, og House of Control forventer årlige kostnadsbesparelser på rundt 30 millioner kroner. Avtalen vil tre i kraft fra 1. mars 2022.

– Dette vil ha betydelig positiv effekt på vår drift og vår økonomi. (…) Etter denne transaksjonen forventer House of Control å nå ebitda break-even i 2022 og positiv kontantstrøm i 2023, kommenterer administrerende direktør Lasse Sten i House of Control.

Transaksjonen vil innebære at House of Controls resultater for 2021 vil bli endret med verdifall som reflekterer immaterielle og andre eiendeler knyttet til DinERP AS, opplyses det.

Cillco Technology vil beholde ansvaret for å betjene og videreutvikle SaaS-løsningene utviklet av DinERP som fortsatt vil bli markedsført og solgt av House of Control. Cillco Technology AS er et nystiftet selskap stiftet av DinERP-ansatte.

Ved utgangen av 2021 hadde House of Control årlige gjentagende inntekter (ARR) på 211 millioner kroner, inkludert kontraktene som skal overføres til Cillco Technology.

