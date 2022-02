Apple la frem beste resultater siden 2017

Etter torsdagens handel presenterte Apple tall fra hva som regnskapsmessig er deres 1. kvartal. I forkant av rapporten var det blandede meninger blant analytikerne på Wall Street.

Likevel overrasker tek-giganten og rapporterte et resultat pr. aksje på 2,10 dollar og en omsetning på 123,9 milliarder dollar. Ifølge Bloomberg-estimater ventet analytikerne et resultat pr. aksje på 1,90 dollar og omsetning på 119,50 milliarder dollar.

Da Apple presenterte tall for 4. kvartal i fjor høst, ble investorer brått overrasket da omsetningen landet 1,0 milliard dollar under konsensus. Det vedvarende chipmangel-problemet, som stadig herjer i teknologisektoren, sto da for 6 milliarder dollar i tapt inntekt, ifølge iPhone-produsenten. Nå mente analytikerne at etterspørsel i Kina ville bli avgjørende.

Likevel kan selskapet vise til enorm suksess med iPhone 13, og leverer den høyeste omsetningen i et kvartal noensinne. Apple beviser igjen at de befinner seg i selskapets viktigste kvartal, hvor økt trykk fra høytidssalg er bidragsytende på omsetningen.

TIM COOK: CEO i Apple. Foto: Brooks Kraft

Til tross for chipmangel, som Apple CEO Tim Cook bekrefter stadig er deres største problem, hentet Apple seg sterkt inn med økt salg av den populære iPhone 13-modellen som kom i september.