STRABASIØS RETTSSTRID: Den tyske tingretten har lagt Ocados søksmål mot AutoStore i Tyskland på is, i påvente av at det tyske patentkontoret får sett på saken. Her er finansdirektør Bent Skisaker (f.v.), konsernsjef Karl Johan Lier og inntektsdirektør Mats Hovland Vikse. Foto: AutoStore