– Metaverset kan representere muligheter, men vi må passe oss for bobler som har liten varig kommersiell verdi. Vi følger med og ser hvilke universer som er relevante og som kan generere inntekt over tid, sa LVMH-sjef Bernard Arnault da han la frem resultatene til verdens største luksuskonsern torsdag kveld norsk tid ifølge CNBC.

– På dette stadiet er vi fremdeles veldig tilstede i den virkelige verden, hvor vi selger virkelige varer. Vi er ikke interessert i å selge digitale sneakers til 10 euro pr. par, sa Arnault.

Økt salg, økte priser

Salget av virkelige varer gikk godt i 2019. I løpet av fjoråret omsatte LVMH for 64,2 milliarder euro, opp 44 prosent fra 2020, og opp 20 prosent sammenlignet med 2019. Resultatet før skatt endte på 12 milliarder euro.

Selv om økt inflasjon bidro til høyere produksjonskostnader, økte konsernet prisene mot forbrukerne enda mer, og økte driftsmarginen til 26,7 prosent, opp åtte prosentpoeng sammenlignet med året før.

Om merkene under LVMH-paraplyen ennå ikke er klare for å satse på metaverset er det mange andre som har gjort det med stort hell, deriblant Balenciaga, Gucci, Ralph Lauren og Burberry.

Stort marked

I enkelte tilfeller er prisene for en digital veske høyere enn for en du kan holde i hånden. I august ble det eksempelvis solgt en Gucci «Dionysus»-veske i spillet Roblox for 4.115 dollar, om lag 800 dollar mer enn tilsvarende veske koster i butikk.

Ifølge en markedsanalyse fra Morgan Stanley vil markedet vokse videre. Storbanken mener vi kommer til å kjøpe digitale klær for over 50 milliarder dollar i løpet av 2030.



Det seneste året har LVMH-aksjen steget 35 prosent, og handles fredag ettermidag til 699 euro pr. aksje. Den kraftige kursoppgangen har bidratt til at LVMH-sjefen i dag er verdens tredje rikeste mann,. Under kvartalspresentasjonen benyttet Arnault også sjansen til å hedre Louis Vuittons nylig avdøde sjef for herremote Virgil Abloh.