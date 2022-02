Google investerer 9 mrd. i telekomselskap

Google investerer opp mot 1 milliard dollar – 9 milliarder kroner – i det indiske telekomselskapet Bharti Airtel – nest største telekomselskap i India.

Tech-giganten skrev fredag i en pressemelding at det vil investere 700 millioner dollar i selve selskapet og at 300 millioner vil brukes for kommersielle avtaler i årene fremover.

Selskapet skal jobbe med å sørge for at flere i India får tilgang til en smarttelefon og vil produsere telefoner til tre prispunkter. I tillegg skal selskapet jobbe med å utvikle 5G-nettverket og skytjenestene i landet.

India har blitt et enormt attraktivt område for internasjonale tech-selskaper som vil utvide sitt globale fotavtrykk.

India har ifølge CNN 750 millioner internettbrukere, men potensialet er flere hundre millioner flere. Og sammenlignet med sitt naboland Kina ønsker India utenlandske investorer velkomne med åpne armer: Facebook, Google, Amazon, Netflix og flere har allerede investert milliarder av dollar i landet.

Fra før har Google investert 4,5 milliarder dollar i Jio Platforms.