Visa ser potensiale i kryptovaluta

Etter onsdagens handel meddelte Visa under sin kvartalspresentasjon at det ble gjort transaksjoner for 2.5 milliarder dollar med Visa-kort knyttet mot kryptovaluta, og dette kun for 1. kvartal.

Visa CFO Vasant Prabhu fortalte at de ser økende etterspørsel etter muligheten for rask likvidering av kryptovaluta, og at kunder stadig ser fordeler med å ha et Visa-kort knyttet mot handelsplatformer for digital valuta.

Han forteller videre at de fremover vil bevege seg tettere på krypto-sektoren, og at de nå har partnere som Coinbase, Circle og BlockFI.

Visa meddeler også at antall kjøpmenn som nå aksepterer krypto som betaling har økt til 100 millioner. Visa-kort knyttet mot såkalte e-wallets kan derfor brukes hos en rekke restauranter, retail servicer, reisebyråer og dagligvarebutikker.

– Til tross for enorme svingninger i kryptomarkedet den seneste tiden, har volumet av kryptotransaksjoner fortsatt økt, sier Prabhu.

Videre legger Prabhu til at crypto-rewards spiller en signifikant rolle i verdi propopsjonene ved disse kryptokortene. Mer spesifikt kunder som ikke nødvendigvis investerer i kryptovaluta, men ser positivt på muligheten for å tjene opp belønninger ved å bruke fiat-penger.

I skrivende stund er Visa-aksjen opp 7,7 prosent, og er med det blant de store vinnerne på S&P 500 når det nærmer seg handelsslutt.