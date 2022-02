Facebooks kryptoprosjekt solgt

Salget har en verdi på 182 millioner dollar, i overkant av 1,6 milliarder kroner og ble kunngjort mandag.

Facebook, som nå heter Meta, kunngjorde i 2019 at selskapet ville lage en egen kryptovaluta som skulle hete Libra. Planen møtte motstand hos finansmyndigheter verden rundt, som ga uttrykk for kritikk knyttet til sikkerhet og pålitelighet rundt prosjektet. Facebook skiftet i desember 2020 Libras navn til Diem, og flyttet virksomheten fra Sveits til USA.

I august i fjor uttalte Facebooks kryptosjef David Marcus at den planlagte digitale lommeboken skulle få navnet Novi og at den kunne være klar allerede samme år, og at valutaen Diem deretter skulle lanseres.

Diem Networks' amerikanske sjef Stuart Levey sa i forbindelse med mandagens kunngjøring at det er fremgang i prosjektet, men at «det er blitt slått klart fast fra vår dialog med føderale finansmyndigheter at prosjektet ikke kan fortsette».

Investorselskapet Silvergate Bank er registrert i delstaten California og er eier av flere kryptovalutaprosjekter.

