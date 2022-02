Musk vil betale 19 år gammel hacker som sporer privatflyet hans

Jack Sweeney, en 19 år gammel gutt fra Florida, har avslått et tilbud på 5.000 dollar – 45.000 kroner – fra selveste Elon Musk for å slutte å spore privatflyet hans og publisere det på Twitter, ifølge Protocol.

Brukeren Elonjet publiserer Musks take-off, landinger og reisetid med privatflyet automatisk og har nå 263.000 følgere. For bare én uke siden hadde brukeren bare 83.000 følgere.

Sweeney har ytterligere 15 brukere på Twitter som følger bevegelsene til andre rike personer som Bill Gates og Jeff Bezos.

11.06.2021

Avslår tilbudet

Musk har tatt kontakt med 19-åringen for å få ham til å slutte å spore bevegelsene hans.

– Kan du ta dette ned? Det er en sikkerhetsrisiko, skrev Musk i en direktemelding til Sweeney tilbake i slutten av november.



Tesla-toppen tilbød tenåringen 5.000 dollar for å bistå med å forhindre det han omtaler som gale mennesker kan spore bevegelsene hans.

– 5.000 dollar er ikke nok for hvor mye glede jeg får ut av det, sier Sweeney.



Landed near Harlingen, Texas, US. Apx. flt. time 2 Hours : 16 Mins. pic.twitter.com/VKmkxfWyh7 — Elon Musk's Jet (@ElonJet) January 31, 2022

Sweeney kom deretter med et motbud på 50.000 dollar – 450.000 kroner – og sa pengene kunne kommet godt med for college og kanskje en Tesla Model 3.

Siste meldingsutveksling mellom de to kom 19. januar da Musk sa han ikke følte det var riktig å betale for å sette en stopper for sporingen.

– Andre muligheter enn godtgjørelse som et internship ville gjort det mye enklere å ta ned sporingen, responderte Sweeney, men Musk har ennå ikke svart.

19-åringen har imidlertid gitt Musk tekniske råd, blant annet om et blokkeringsprogram for å kontre sporingsprogrammene.

– Det ser ut til at Musk tok rådene mine. Jeg klarer fremdeles å spore ham. Det er bare litt mer komplisert, sier Sweeney.