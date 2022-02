Kepler Cheuvreux har kuttet i sine Adevinta-estimater, og tatt ned kursmålet fra 175 til 165 kroner i forkant av rapporten for fjerde kvartal 24. februar. Som en konsekvens tar meglerhuset også ned Schibsted-kursmålet fra 500 til 480 kroner.

For Adevinta forventer analytiker Markus Borge Heiberg 137 millioner euro i driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) og 6 prosent topplinjevekst i kjernemarkedene.

«Markedets fokus vil være på utsiktene for helåret 2022, og forsiktigere guiding utgjør en risiko. Vi senker våre inntektsforventninger for 2022 og 2023 med 2 prosent grunnet tregere gjeninnhenting i bilvertikalene, men noterer også at bransjeundersøkelser peker på en kraftig innhenting i produksjonen», skriver han i en oppdatering.

Ser stadig saftig oppside

Kepler-analytikerens EBITDA-estimat på 137 millioner euro ligger midt imellom Bloomberg-konsensus på 135 millioner euro og pro forma-resultatet på 139 millioner euro i fjerde kvartal 2020.

«Selv om den kvartalsvise veksten i nybilregistreringer var stabil, er den langvarige bristen negativ. Vi finner dette tilstrekkelig gjenspeilet i konsensus som angir 5 prosent årlig vekst i fjerde kvartal. Vi senker den underliggende 2022-veksten fra 12 til 10 prosent, og høyner HQ-kostnadene», heter det videre.

Uansett beholder Borge Heiberg sin kjøpsanbefaling på Adevinta, og fra kurs 95,28 kroner på Oslo Børs tirsdag ettermiddag ser han stadig en oppside på 73 prosent.