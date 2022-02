– Men vi fortsetter å jobbe tett med Cognite og de er en helt sentral samarbeidspartner for oss innen digitalisering, sier Faret om selskapet Aker BP var med å grunnlegge i 2017.



– Samtidig har Cognite nå blitt så store, med så mange kunder i ulike sektorer, at vi ikke så det som strategisk viktig å fortsette å sitte på eierskapet videre, fortsetter han.

På spørsmål om hva slags gevinst salget vil gi i Aker BPs regnskap, sier Faret at selskapet vil komme tilbake til mer detaljer i kvartalsrapporteringen.

Stor gevinst for Aker BP

– Det er positivt at det gjøres på samme verdsettelse som sist. Mange andre teknologiselskaper har falt mye og enkelte har spekulert i at dette ville påvirket prisingen av Cognite negativt. Transaksjonen i dag forteller oss at dette ikke er tilfellet., sier analytiker Tom Erik Kristiansen i Pareto Securities til Finansavisen.

– I tillegg sier den mye om potensialet til Cognite etter vår mening. Aramco har også potensiale til å bli en veldig stor kunde for selskapet, fortsetter Kristiansen.



Teodor Sveen-Nilsen, analytiker i Sparebank 1 Markets, skriver i en oppdatering til sine kunder at de anslår at Aker BPs opprinnelige investering ligger et sted mellom 10 og 30 prosent av bokført verdi.

– Vi forventer at Aker BP bokfører en gevinst i området 700 til 900 millioner kroner, tilsvarende 2,0 til 2,5 kroner per aksje, i regnskapet for første kvartal, skriver analytikeren.

Verdifall

Finansavisen skrev nylig om at Cognite timet markedet perfekt og hentet penger til en prising på 13,3 milliarder kroner i fjor.

De 1,6 milliarder dollarene i prising indikerte at det unoterte programvareselskapet på litt over et halvt år hadde fått mer enn doblet prisingen sin fra 550 millioner dollar.



Den verdsettelsen har blitt satt under press og verdiene kan ha blitt redusert med opp mot 40 prosent.

I etterkant av kapitalinnhentingen har nemlig teknologi- og vekstaksjer fått grisejuling på børs som følge av stigende renter, skyhøy inflasjon og kvantitativ innstramming. Det kan ha ført til at Cognite-prisingen kan ha falt med så mye som 4,9 milliarder kroner.

Ved bruk av peer-prising som en indikator tilsier det at Cognite kan ha en verdsettelse på rundt 8,4 milliarder kroner i dag. Aker Capital eier 50,5 prosent av Cognite og har potensielt blitt påført et papirtap på nærmere 2,5 milliarder kroner siden mai i fjor, hvis man legger den verdsettelsen til grunn.

I tredjekvartalsrapporten til Aker stod Cognite-verdiene, justert for eierandelen, bokført til 6,68 milliarder kroner. Det gjenspeiler transaksjonsverdien fra emisjonen rettet mot TCV.

Nå har altså Cognite og Aker-systemet sikret seg en faktisk transaksjon i Cognite-aksjene som stadfester prisingen fra i fjor. Hva Aker nå verdsetter Cognite til vil komme frem når de legger frem sitt regnskap 18. februar.

Cognite Cognite er en global SaaS-bedrift som hjelper industribedrifter over hele verden med digitalisering.

Selskapets industrielle DataOps-plattform, Cognite Data Fusion™, skal gjøre det lettere for forskjellige brukere på tvers av bedrifter å samarbeide for å utvikle og skalere AI-drevne løsninger og applikasjoner.

Cognite Data Fusion™ gjør industriell ekspertise om til programvare som passer inn i digitale økosystem, og skal ta bedriften fra pilotprosjekter til smartere, grønnere og mer lønnsom drift.