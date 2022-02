JPMorgan har kommet med sine toppvalg i teknologisektoren i Asia og anbefaler investorer å være selektive i sektoren.

I 2020 og 2021 steg resultat pr. aksje i sektoren med hele 50 prosent årlig. Nå tror imidlertid Gokul Hariharan i JPMorgan at veksten vil sakke ned til andre halvdel av 2022. Banken venter en vekst i resultat pr. aksje på 11 prosent for sektoren i år.

Hariharan anbefaler å fokusere på innhentingsaksjer som datasentre, enkelte deler av Apple-verdikjeden og halvlederprodusenter.

Datasentre

JPMorgan tror datasentre kan få et nytt oppsving som følge av etterspørsel etter skytjenester. Industrien kan også se økt konsolidering og fusjoner som vil være fordelaktig for de større aktørene. Toppvalget i sektoren er Beijing Sinnet Technology.

Apple-leverandører

Luxshare Precision trekkes frem som et toppvalg i verdikjeden til Apple. Den taiwanske linseprodusenten Genius Electronics – sammenlignbart med poLight i Norge – og japanske Alps Alpine som produserer bilnavigasjonssystemer er også gode valg, ifølge JPMorgan-analytikeren.

Samsung Electronics trekkes også frem for sine dominerende markedsposisjon og nye vekstrprodukter, så vel som potensialet for oppkjøp.

Elbiler

JPMorgan-analytikeren kommer også innom elbilsektoren og mener det vil være definerende for tech-sektoren i årene fremover.

Samsung SDI trekkes frem for sitt fokus på batterier i solid form, Delta Electronics for sterk vekst i ladeprodukter og Nidec og Renesas Electronics for oppkjøpspotensialet.

Kunstig virkelighet

Hariharan venter også at VR-markedet vil få et gjennombrudd i 2022 ettersom både Meta, Sony og Apple vil lansere produkter i universet. JPMorgan tror VR- og AR-markedet å vokse med 36 prosent i 2022 og 128 prosent innen 2025.

Toppvalgene i sektoren er Genius for robuste linser og solid markedsandel. Sony trekkes frem for spillene og musikkinnhold til VR, så vel som tilknytningen til Meta. Sør-Koreas LG Innotek er også på listen på grunn av sine 3D-muligheter i kameramoduler.