Ser betydelig India-vekst med ny partner

Next Biometrics Group har innledet et langsiktig partnerskap med et ikke-navngitt indisk selskap og i den forbindelse mottatt en første kjøpsordre verdt 2,2 millioner dollar, melder biometriselskapet onsdag.

SER BETYDELIG EKSPANSJON: Next Biometrics-sjef Peter Heuman. Foto: Next Biometrics

Det tilsvarer drøyt 19 millioner kroner.

Ordren gjelder Next Biometrics' fingeravtrykkssensor FAP20. Ti prosent av ordrens volum vil bli levert innen april i år. Resten vil bli levert til den indiske partneren i andre halvår i år og første halvår neste år, betinget av at sensoren består sertifiseringsrelaterte tester knyttet til det indiske Aadhaar-programmet. Disse testene ventes å starte i andre kvartal i år.

I tillegg til at den nye partneren satser på å få sine egne biometriprodukter sertifisert, med FAP20-sensoren integrert, vil det indiske selskapet også bidra til at andre indiske produsenter lykkes med å oppnå sertifisering med FAP20-sensorer i sine løsninger.

Next Biometrics-sjef Peter Heuman omtaler den nye indiske partneren som en av Indias raskest voksende lokale produsenter av autentiseringsløsninger.

«Avtalen vil gi betydelig ekspansjon på det indiske Aadhaar-markedet for Next Biometrics», sier Heuman.

Aadhaar er et statlig indisk biometribasert ID-program, der innbyggere i India tildeles hvert sitt unike Aadhaar-nummer av Unique Identification Authority of India, som er underlagt Indias elektronikk- og IT-departement. Programmet skal blant annet bidra til at også landets fattige og underprivilegerte innbyggere får adgang til statlige goder.