Tar opp lån for å få råd til bolig til 21 millioner – i metaverset

TerraZero Technologies står bak det som mest sannsynlig er historiens første virtuelle boliglån.

En klient ønsket å kjøpe eiendom i det ethereum-baserte metaverset Decentraland og tech-selskapet sto for mesteparten av finansieringen, ifølge en pressemelding.

Hvor store beløp det er snakk om og hvem som tok opp lånet er uvisst. Tilbake i november ble imidlertid en eiendom solgt for 2,43 millioner dollar – over 21 millioner kroner – i Decentraland. Det er til sammenligning så vidt over gjennomsnittsprisen på boligprisen i Manhattan og fem ganger så mye som snittprisen i Norge som ligger like under 4 millioner kroner.

– Lån og finanseringsmuligheter vil fremskynde utviklingen av metaverset. Vi er stolte av å være i front av denne spennende økonomien, sier Dan Reitzik i meldingen.

Mark Zuckerberg endrer navn på Facebook til Meta og forklarer endringen her.

Fremover kan kunder bruke TerraZeros nettsider for å utforske boligannonser og gjennomføre hele kjøpsprosessen. Eiendommene er representert som NFT-er på blokkjeden.

NFT: enkelt forklart Non-fungible token: digitalt eierskapsbevis knyttet til en digital gjenstand

Bruker blockchain-teknologi for å sikre at gjenstanden er unik og ikke-piratkopierbar

Ofte knyttet til kunstverk

Den dyreste NFTen var til et kunstverk av en digital kunstner kalt Beeple. Den ble solgt på auksjon til 69 millioner dollar.

Metaverse-boligsalget har eksplodert og det ble kjøpt eiendommer for over 500 millioner dollar – 4,4 milliarder kroner – i 2021, ifølge statistikkselskapet MetaMetric Solutions.

Flere luksusmerker produserer også klær og smykker i metaverset. Morgan Stanley verdsetter salg av digitale klær til 50 milliarder dollar.