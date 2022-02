Emisjon i Ensurge Micropower

Ensurge Micropower har engasjert Pareto Securities for å gjennomføre en rettet emisjon på 116,7-166,7 millioner aksjer til en tegningskurs på 0,60 kroner stykket for å hente 70-100 millioner kroner i bruttoproveny.

Selskapet vil bruke pengene fra emisjonen til generelle bedriftsformål, som inkluderer en utvidelse av selskapets produksjonskapasitet og tilstedeværelse i nye markeder.

Enkelte eksisterende aksjonærer og nye investorer har kollektivt forpliktet seg å tegne seg for rundt 70 millioner kroner. Det inkluderer eksisterende storaksjonærer som Robert Keith (15 millioner kroner), Alden AS (11,7 millioner kroner), Tigerstaden AS (10,1 millioner kroner) og Middelborg Invest AS (8 millioner kroner).

Onsdag sluttet aksjen på 0,64 kroner etter en kursoppgang på 15,5 prosent, noe som verdsetter selskapet til 1,1 milliarder kroner.