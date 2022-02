Tech-selskap har hentet 100 mill.

Ensurge Micropower har natt til torsdag hentet cirka 100 millioner kroner med en emisjonskurs på 0,60 kroner, opplyses det i en børsmelding.

Selskapet meldte onsdag ettermiddag om planene.

Selskapet har planer om å bruke nettoprovenyet fra emisjonen til generelle selskapsformål, inkludert ekspansjon av produksjon og tilstedeværelse i nye markeder.

På forhånd hadde enkelte eksisterende aksjonærer og nye investorer kollektivt forpliktet seg å tegne seg for rundt 70 millioner kroner. Det inkluderte eksisterende storaksjonærer som Robert Keith (15 millioner kroner), Alden AS (11,7 millioner kroner), Tigerstaden AS (10,1 millioner kroner) og Middelborg Invest AS (8 millioner kroner).

Ensurge Micropower steg onsdag på Oslo Børs etter at et Fortune 500-selskap vil ha selskapets mikrobatterier til deres IoT-produkter.