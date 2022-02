Enda flere musikere har boikottet Spotify etter Joe Rogan-fadesen i forrige uke. Han skal ha spredt desinformasjon om coronaviruset og vaksiner.

– Uansvarlige mennesker sprer løgner som koster folk livet, skrev Joni Mitchell på hjemmesiden sin.

Neil Young krevde nylig at Spotify måtte fjerne podkastene til Joe Rogan. Da Spotify ikke gjorde det, fjernet Young sin musikk fra strømmetjenesten.

Goldman Sachs, Morgan Stanley og JP Morgan strør åttesifrede dollarbeløp i lønns- og bonuspakker over sine beste ansatte. Bloomberg-reporter Sridhar Natarajan forteller.

Spotify presenterte også abonnementstall onsdag som skuffet og var under estimatene. Aksjen falt ytterligere etter tallene og er nå ned 10 prosent i førhandelen.

Musikkstrømmegiganten har sagt at det vil ta grep for å hindre spredning av villedende informasjon knyttet til coronaviruset. Rogan har også publisert en ti minutter lang video på Instagram hvor han bedyrer å sørge for mer balanse i programmene sine.

– Hvis flere artister følger etter og forlater plattformen, må Spotify ta grep. Nå ser jeg ikke noe problem, sier Tim Nollen, analytiker i Macquarie Capital.



Daniel Ek, konsernsjef i Spotify, sier det er for tidlig å vite om Rogan-utsagnene har noe å si for abonnementene.

Frem til nå har Young, Mitchell, Nils Lofgren (gitaristen til Bruce Springsteen), bestselgende forfatter Brené Brown, sanger og podcastpersonlighet India Arie, David Crosby, Stephen Stills og Graham Nash, Roxane Gay og Donald Trumps niese Mary Trump trukket innholdet sitt fra strømmegiganten.