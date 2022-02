Norne anbefaler to teknologiaksjer – neste uke kommer tallene

-

Torsdag 10. februar presenterer Huddlestock sine kvartalstall mens Kitron legger frem sine kvartalstall fredag 11. februar. Norne Securities forventer gode nyheter og gjentar nå sin kjøpsanbefaling på begge aksjene. Kursmålene er på henholdsvis 7 og 27 kroner.

Huddlestock

«I løpet av kvartalet gjennomgikk selskapet en organisasjonsendring og hentet 25 millioner kroner for å støtte den videre veksten. Basert på vår samtale med ledelsen ser vi høy aktivitet, og ledelsen jobber hardt for å levere på sine langsiktige mål, så vel som viktige kundelanseringer allerede i en ikke så fjern fremtid», skriver Norne-analytiker Marina Tarakanova i en oppdatering om Huddlestock.

Kitron

Analytiker Tomas Skeivys forventer ingen imponerende tall fra Kitron neste uke. Årsaken til det er problemer med forsyningskjeden og nedstengning av produksjonsanlegg i Kina.

Han er likevel positiv til aksjen og tror 2022 blir et «imponerende år». Norne Securities venter at Kitron omsatte for 937 millioner kroner i fjerde kvartal 2021 og fikk et EBIT-resultat på 53 millioner kroner.

Fredag omsettes Huddlestock-aksjen for 3,01 kroner mens Kitron omsettes for 22,45 kroner.