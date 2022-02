Harmonychain har fått eksklusiv forhandlingsrettighet

Harmonychain-gruppen har fått eksklusiv forhandlingsrettighet for en begrenset tidsperiode til å gjennomføre due diligence på et 100 MW greenfield-prosjekt i Nord-Amerika, opplyses det i en børsmelding.

«Ettersom elektrisiteten er strandet er vilkårene etter vår mening attraktive med lav CAPEX og termin-fleksibilitet. Våre maskinvarepartnere vil få tilgang til Harmonychains due diligence-informasjon om prosjektet, inkludert de involverte energi- og ingeniørselskapene», heter det.

Hvis en kraftkjøpsavtale (PPA) inngås, er den økonomiske effekten for Harmonychain korrelert til strømforbruket.

Videre opplyses det at ingen PPA eller en liten PPA vil ha ingen eller liten økonomisk innvirkning for Harmonychain. En PPA på for eksempel 100 MW eller 200 MW, kan derimot ha et større økonomisk potensial for Harmonychain.

Selskapet viser for øvrig til børsmelding den 17. januar 2022 om Blockchain-as-a-Service (BaaS) for strandet energi.

(TDN Direkt)