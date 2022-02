null

Mandag kveld norsk tid ble det kjent at den mektige venturekapitalisten og milliardæren Peter Thiel forlater styret i Facebooks morselskap Meta på generalforsamlingen i mai.

Facebook-gründer Mark Zuckerberg karakteriserer i sin avskjedshilsen Thiel som «en original tenker».

«Han har tjent vårt styre i nesten to tiår, og vi har alltid visst at han på et eller annet tidspunkt ville vie sin tid til andre interesser», sier Metas sterke mann i en uttalelse.

Går av etter 17 år

Thiel ble første eksterne investor i Facebook da han lånte den daværende Harvard-studenten Zuckerberg 500.000 dollar i 2004, og kom inn i styret året etter. Thiel er også kjent som en av gründerne av Paypal, og ledet selskapet frem til børsnotering.

For et par uker siden skrev vi at venturekapitalisten har funnet tonen med norske Snö Ventures for sammen å skape den neste, norske enhjørningen.

Ved siden av sine meritter som investor er Thiel kjent som en ivrig Donald Trump-tilhenger. En nærstående av Thiel forklarer overfor Bloomberg avgangen med at den 54-årige milliardæren ikke vil distrahere Facebook med sine politiske aktiviteter, og at hans første fokus vil være på å støtte Blake Masters, JD Vance og andre republikanere som fremmer Trump-agendaen.

Masters og Vance sikter begge mot en plass i Senatet i høstens mellomvalg, for henholdsvis Arizona og Ohio.

Kontroversiell figur

Thiel bidro med 1,25 millioner dollar til kampanjen som endte med at Donald Trump ble valgt til USAs president i 2016. Ifølge nyhetsbyrået var han rådgiver for Zuckerberg i politiske saker, og skal eksempelvis ha oppmuntret Facebook-sjefen til ikke å faktasjekke politiske annonser – et trekk som ble ansett for å være til Trumps fordel.

Blant Facebook-ansatte ble Thiel en kontroversiell figur, og i oktober 2016 sendte Zuckerberg ut en intern «memo» der han forsvarte styremedlemmet.

«Vi kan ikke skape en kultur som sier den bryr seg om mangfold og så ekskluderer nesten halve landet fordi de støtter en politisk kandidat», het det i rundskrivet.