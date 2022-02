Komplett vil slå seg sammen med NetOnNet

De to netthandelsselskapene Komplett og NetOnNet har kunngjort en avtale for å slå seg sammen for å styrke posisjonen som en ledene elektronikkplattform på nett, ifølge en børsmelding onsdag morgen.

I 2021 hadde de to selskapene en samlet omsetning på 18,5 milliarder kroner, der Komplett alene stod for 11 milliarder kroner.

Transaksjonen ventes å muliggjøre kostnadssynergier på minst 200 millioner kroner årlig med en forventet full effekt innen 24 måneder etter gjennomføringen.

Komplett vil beholde utbyttepolitikken i etterkant av transaksjonen, opplyses det om i meldingen.

Transaksjonen

Selve transaksjonen vil være et strukturert oppkjøp fra Komplett av alle aksjene i NetOnNet fra den eneste aksjonæren, SIBA Invest Aktiebolag. Som vederlag for aksjene vil SIBA motta drøyt 35,3 millioner nye Komplett-aksjer og 1.500 millioner kroner i kontanter.

Aksjekursen er baser på Kompletts sluttkurs 8. februar på 62,6 kroner, som verdsetter NetOnNets aksjekapital til 3.706 millioner kroner, tilsvarende en virkomshetsverdi på 3.797 millioner kroner.

Stein Erik Hagens Canica Invest vil forbli den største aksjonæren med en eierandel på rundt 40 prosent før utstedelsen av de nye aksjene. Canica har også forpliktet seg til å stemme for transaksjonen, samt utbytteforslag på de respektive generalforsamlingene.

SIBA Invest blir den nest største aksjonæren.

Etter sammenslåingen beregner selskapene at den samlede markedsandelen i Norden vil ligge på 10 prosent, omtrent det dobbelte av de respektive selskapenes nåværende estimerte markedsandeler.

Gjennomføring av transaksjonen er underlagt vanlige betingelser, inkludert godkjenning på generalforsamling i Komplett og konkurransemyndighetenes klareringer, ifølge meldingen.