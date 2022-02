Cyviz spretter opp på avtale

Cyviz har inngått avtale med RES for overvåkning og monitorering for å sikre produktivitet, redusere nedetid og sikre en enhetlig brukeropplevelse for operatørene i deres leveranser, går det frem av en børsmelding onsdag.

Med sin løsning for kontrollrom med fjernsupport, overvåkning og administrasjon mener Cyviz selv at kunden er sikret den forutsigbare og stabile driften den trenger.

Cyviz stiger over 4 prosent på Euronext Growth i 16.10-tiden onsdag.

(TDN Direkt)