Elon Musks romfartsselskap SpaceX skjøt opp 49 Starlink-satellitter med en Falcon 9-rakett 3. februar. Oppdraget var tilsynelatende vellykket, men katastrofen inntraff dagen etter.

Nå forventer Musk å miste nesten hele samlingen av Starlink-satellitter etter at en solstorm traff jordens atmosfære. SpaceX har sagt at opptil 40 av satellittene vil brenne opp i jordens atmosfære som følge av stormen, skriver CNBC.

National Oceanic and Atmospheric Administration målte geomagnetiske stormer på en økende alvorlighetsgrad dagen før SpaceX gjennomførte oppskytingen av satellittene. Byrået hadde også utstedt en advarsel for en sannsynlig geomagnetisk storm. SpaceX indikerte selv at de ikke var klar over stormen.

Kostbar ulykke

SpaceX er et privat selskap og ville ikke avsløre de eksakte kostnadene for Starlink-satellittene, men det anslås at solstormen kan bety et tap på rundt 50 millioner dollar.

Starlink er selskapets plan om å bygge et sammenkoblet nettverk med tusenvis av satellitter for å levere høyhastighetsinternett hvor som helst på planeten. SpaceX har skutt opp rundt 1.900 Starlink-satellitter i bane til dags dato og har rundt 145.000 brukere av tjenesten.