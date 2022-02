Sterk inntektsvekst tross komponentmangel

Airthings oppnådde salgsinntekter på 97,1 millioner kroner i fjerde kvartal, en vekst på 16 prosent fra samme periode ett år tidligere. Det er også selskapets største kvartalsomsetning til nå. For hele 2021 ble salget på 311,1 millioner, 45 prosent mer enn i 2020.

Selskapets årlig gjentagende inntekter (ARR) er økt til 24,6 millioner kroner, en vekst på 132 prosent fra samme tid i fjor.

Airthings (Mill. kr) 4.kv./21 4.kv./20 2021 2020 Driftsinntekter 97,1 84,0 311,3 215,7 Driftsresultat −35,2 −19,0 −91,0 −54,0 Resultat før skatt −34,7 −26,7 −88,7 −58,8 Resultat etter skatt −16,6 −7,8 −70,4 −39,8

Bruttofortjenesten oppgis til 60 prosent for fjerde kvartal og 64 prosent for hele 2021.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger endte på minus 32,3 millioner kroner i fjerde kvartal, en nær dobling av underskuddet fra fjerde kvartal 2020. For helåret ble inntjeningen negativ på 80,2 millioner, mot et underskudd på 49,3 millioner i 2020.

Airhings påpeker at etterspørselen har vært sterkere enn det salgstallene tilsier, og viser til at komponentmangel har gitt begrenset leveringskapasitet. Ved utgangen av 2021 hadde selskapet et etterslep på 10 millioner kroner.

Airthings Teknologiselskap som jobber med innendørs luftkvalitetsløsninger og energisparende teknologi, og leverer radon- og innendørs luftkvalitetsmålere.

Omsetningen har de senere årene vokst med 60–70 prosent i året.

Notert på Euronext Growth 30. oktober 2020

Selskapet ledes av Øyvind Birkenes.

Aksel Lund Svindal ble valgt inn som styreleder i mai 2021.

Salget til bedriftsmarkedet økte med hele 442 prosent til 28,5 millioner i fjerde kvartal, og endte på 59,7 millioner i hele 2021. Forbrukersalget gikk imidlertid tilbake 16 prosent til 62,0 millioner i kvartalet, mens det gjennom hele fjoråret økte med 25 prosent til 224,0 millioner.

I første kvartal 2022 venter Airthings inntekter på mellom 80 og 90 millioner kroner, med ARR på mellom 27 og 32 millioner kroner.

Selskapet har forventninger om økte volumer, men ser stadig usikkerhet knyttet til tilgangen på halvledere.