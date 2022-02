I løpet av fjoråret sikret Huddlestock Fintech pro-forma driftsinntekter på 41,5 millioner kroner, marginalt over den guidede forventingen på 38-41 millioner kroner. Justert for engangskostnader endte året med et EBITDA-resultat på 4,9 millioner kroner.

I forkant hadde selskapet ventet et EBITDA-tap mellom 3,5 og 5,5 millioner kroner. Året endte med et nettotap på 4,5 millioner kroner. Til sammenligning hadde Hudlestock et nettotap på 12,5 millioner kroner i 2020, og en omsetning på 225.000.

Huddlestocks rådgivningsavdeling hadde driftsinntekter på 13,4 millioner i kvartalet, mer enn dobbelt så mye som i det foregående kvartalet.