Guider 20 prosent organisk vekst

Link Mobility Group fikk en justert EBITDA på 176 millioner kroner i fjerde kvartal 2021, sammenlignet med 119 millioner i samme periode året før, ifølge selskapets kvartalsrapport torsdag.

LINK Mobility Q4 Mill. kr Q4/21 Q4/20 Driftsinntekter 1.297 1.040 Driftsresultat 21,4 −62,3 Resultat før skatt 117,5 −99,3 Resultat etter skatt 103,4 −14,7



Driftsresultatet endte på 21,4 millioner kroner i kvartalet, mot minus 62 i fjor, av totale driftsinntekter på 1,3 milliarder kroner. I fjor endte samme post på rett over 1 milliard.

– Vi har blitt positivt påvirket av økt aktivitet for logistikk- og e-handelsbedrifter, men har sett en negativ effekt fra forhandlere og event- og reiselivsnæringen. På nettobasis så vi fortsatt en negativ effekt i fjerde kvartal med omtrent 2-3 prosent i Europa. LINK er imidlertid robust på grunn av sin diversifiserte geografiske og bransjeeksponering, sier konsernsjef i Link Mobility Guillaume Van Gaver.

Guider sterk vekst

Van Gaver forteller at selskapet har store vekstambisjoner for årene fremover.

For hele 2022 forventes gjentakende inntekter fra eksisterende kunder å holde seg over 110 prosent for Enterprise-segmentet og bruttoresultatet forventes å stige i andre halvår 2022.

– Vi forventer at bruttofortjenesten vil ha en trend oppover i andre halvdel av 2022, med et forbedret bidrag fra vår amerikanske virksomhet som har høy margin. Potensiell ytterligere vekst gjennom M&A vil også bidra til vår verdivurdering, sier Van Gaver.

– Vi har en sterk M&A pipeline. Gjennom 2022 forventer vi å se en betydelig nedbringende effekt fra organisk vekst og fortsatt høy kontantkonvertering.

Han sier at veksten vil komme når markedet er modent for det.

– Vi forventer å nå en organisk vekst på 20 prosent i 2024 når GTM-utrullingen vår er fullført (Go to Market) og markedet har blitt mer modent CPaaS og flerkommunikasjonsløsninger, sier Van Gaver.

Videre forventes organisk vekst å redusere gjeldsnivået som vil nærme seg målet på under 3,5x innen utgangen av 2022. Link Mobilitys guiding for 2024 er proforma justert EBITDA-margin på 15 til 17 prosent og proforma-omsetning på 10 milliarder kroner.