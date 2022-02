Pexip Holding leverte et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 9,9 millioner kroner i fjerde kvartal 2021, mot 49,5 millioner kroner i samme periode året før.

Omsetningen gikk fra 229 til 265,9 millioner kroner, tilsvarende en topplinjevekst på 16 prosent. Årlige gjentakende inntekter (ARR) kom inn på 106,4 millioner dollar, noe som tilsvarer 30 prosent vekst på årsbasis.

Samtidig gjentar Pexip forventningen om at selskapet vil bevege seg mot lønnsomhet i inneværende år, samt positiv EBITDA i løpet av 2023.

Positiv utvikling

I løpet av 2022 øyner Pexip en ARR-vekst som igjen vil overgå veksten i ansatte og kostnader. Ved utgangen av 2021 hadde Pexip 535 ansatte, mot 361 ett år før.

«Utviklingen i EBITDA-marginen er bedre enn ventet enn tidligere guiding på negative 25-35 prosent for 2021 og 2022», skriver selskapet.

I en separat børsmelding opplyser Pexip Holding om igangsettelse av et tilbakekjøpsprogram for egne aksjer for totalt 87,5 millioner kroner.

Rapporten her.