Teknologidirektør Håvard Moe i Elkem har solgt 50.000 aksjer i selskapet til kurs 34,50 kroner, ifølge en melding onsdag.

Aksjene ble solgt for totalt like over 1,7 millioner kroner.

Etter salget eier Moe 10.000 aksjer og 900.000 opsjoner i Elkem.