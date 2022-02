Fintech-selskapet Klarna vurderer å hente inn mer kapital i en finansieringsrunde, der Klarna potensielt kan bli verdsatt til 50-60 milliarder dollar – opp mot 530 milliarder kroner – ifølge Bloomberg.

Ifølge Forbes' live-milliardærliste er Klarna-topp Sebastian Siemiatkowski verdens 1.444. rikeste med en formue på 2,2 milliarder dollar. I og med at emisjonen ikke er bekreftet, er det rimelig å tro at den nye verdsettelsen ikke er inkludert her.

En finansieringsrunde i juni verdsatte imidlertid selskapet til 45,6 milliarder dollar – rett over 400 milliarder kroner – da det hentet 639 millioner dollar fra store investorer som SoftBank og Sequoia Capital.

Ifølge Financial Times eide Siemiatkowski 7 prosent av Klarna tilbake i november 2021. Verdien av eierposten vil ved den nye verdsettelsen være verdt hele 4,2 milliarder dollar – 37 milliarder kroner.

Kampklar enhjørning

Klarna vurderer også å la eksisterende eiere selge deler av sine beholdninger som en del av kapitalinnhentingen. Selskapet undersøker også en gjeldsfinansiering for å finansiere utvidelsesplanene.

Planene er i tidlig fase og detaljer rundt en potensiell finansieringsrunde kan endre seg, påpeker kilder.

Klarna har for alvor tatt opp kampen med konkurrenter som PayPal og andre konvensjonelle kredittkortselskaper som Visa og MasterCard, og kjøp nå betal senere-strategien treffer blink.

Førstnevnte leverte et forferdelig fjerde kvartal og aksjen krakket i forrige uke. De to sistnevnte leverte imidlertid sterke tall og Visa skjøt opp 10 prosent på én dag.

Selskapet har ifølge sine egne nettsider 90 millioner aktive kunder, 250.000 butikker – deriblant Calvin Klein, H&M, Ray-Ban og Lululemon – 2 millioner transaksjoner daglig og 4.000 ansatte. Klarna driver også bankvirksomhet i Sverige og Tyskland.

Det spekuleres i om selskapet vil gå på børs, og ryktene sier at en notering på London-børsen kan skje allerede i 2022. Ingen avgjørelse er imidlertid tatt ennå.