Cordel Norge, som er en del av SmartCraft, har inngått et partnerskap med 24SevenOffice, som åpner opp nye markeder for begge aktørene, ifølge en melding.



Samarbeidet vil gi Cordel Norge muligheten til å tilby sine kunder et skybasert lønnssystem som gir verdi gjennom å automatisere alle nøkkeltrinn i lønningsprosessen, mens 24SevenOffice kan tilby Cordel-tjenester til sine kunder, opplyses det.

