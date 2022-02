Techstep leverte i fjerde kvartal et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 25 millioner kroner, ned fra 51 millioner kroner).

Annualiserte gjentakende inntekter kom inn på 266 millioner kroner.

Inntektene i fjerde kvartal ble 384 millioner kroner, ned fra 399 millioner kroner i samme periode i fjor, noe som gjenspeiler overgangen til en modell for gjentakende inntekter.

– Vi har en spennende markedsmulighet foran oss og spisser våre produkter og tilnærming til markedet for å erobre det på best mulig måte i årene som kommer, sier konsernsjef Børge Astrup i en kommentar, og legger til at det omtalte markedet har en tosifret, årlig vekst.

Rapporten her.

Techstep (Mill. kr) 4. kv./21 4. kv./20 Driftsinntekter 384,1 399,3 Driftsresultat -23,8 3,6 Resultat før skatt -26,1 1,6 Resultat etter skatt -25,8 -10,8