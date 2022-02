Kinesiske myndigheter med president Xi Jinping i spissen ser nå ut til å lette på jerngrepet de har hatt rundt tech-gigantene i Kina.

– Vi har nådd toppen av regulering. Det betyr mindre intens regulering i år og fokuset dreier seg over mot vekst, sier Larry Hu, sjeføkonom i Macquarie, i et notat CNBC referer til.

Kina-toppene har det siste året gått til angrep på flere store kinesiske selskaper som Didi Global og Jack Mas Alibaba, som ble presset til omstrukturering , etter de mener at selskapene har for mye makt. Jinping har også sagt at han vil opprette en ny børs kun for små- og mellomstore bedrifter.

Dr. Amesh Adalja ved Johns Hopkins Center for Health Security i Baltimore mener vinter-OL vil vise verden hvor feilslått Kinas nulltoleranse har vært.

Hovedtanken bak innskrenkingen er det myndighetene omtaler som common prosperity – felles velstand – alle skal ha det like godt.



Kinas økonomi endte 4 prosent opp i fjerde kvartal sammenlignet med fjoråret, men steg hele 8,1 prosent hele året sett under ett. Lavere forbruk dro ned veksten.

Ikke slutt

Dette betyr imidlertid ikke at det er slutten på regulering, men at det er færre store endringer i tiden fremover, ifølge Hu.

People's Daily, det kinesiske kommunistiske partis offisielle avis, publiserte tirsdag en artikkel som understreker at til tross for at det legges regler på kapitalbruk, er det fremdeles behov for kapital for vekst.

– Reguleringen av tech-sektoren vil bli værende, men blir mer regelbasert. Usikkerheten blir borte ettersom det regulatoriske rammeverket tar form, sier Bruce Pang, sjef for strategi og research i China Renaissance, i et notat.

Han peker på at kinesiske myndigheter nå kommuniserer bedre med markedene om motivene bak reguleringen.